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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:20

Kent merkezindeki imkanlar ilçelere taşındı

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezi sayısı 15’e ulaştı. Pınarbaşı ve İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nden sonra 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan toplu...

Kent merkezindeki imkanlar ilçelere taşındı
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Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezi sayısı 15’e ulaştı. Pınarbaşı ve İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nden sonra 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan toplu açılış töreniyle Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi de hizmete açıldı. İlçelerdeki tesislerde 57 farklı branşta kurslar veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerin en prestijli binaları olarak yaptığı Hacılar, Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza, Sarız, Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan, Sarıoğlan-Palas ve Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi 2016 yılından itibaren hizmete açıldı. Bu merkezlere bu yıl Pınarbaşı ve İncesu Kadın Gençlik Merkezi ile toplu açılış töreniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açtığı Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi de eklendi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelere kazandırılan ve sayısı 15’e ulaşan tesislerde, 57 farklı branşta kurslar veriyor. İlçelerdeki kurslar 1358 kişinin kaydıyla yeni döneme başladı. Ayrıca, 550 kişi de havuz ve fitness salonundan faydalanıyor.

Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yeni dönemde üniversite hazırlık, liselere hazırlık, Türkçe, Matematik, Dijital Ders, Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, İngilizce, Akıl Oyunları, Yüzme, Bilgisayar Kullanımı, Kreş, Bağlama, Ritim, Robotik Kodlama, 4-6 Yaş Kuran Kursu, Hazır Giyim, Arıcılık, Kuaförlük gibi kurslar veriliyor. 2016 yılından bu yana ilçelerdeki tesislerden faydalananların sayısı 28 bin 236 kişiye ulaştı.
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