Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) genel kurulu yarın yapılacak.KESOB Başkanı Ahmet Övüç, üyeleri yarın 12:00’de yapılacak olan genel kurula davet ederek, yapılacak olan kurulun esnaf ve sanatkara hayırlar getirmesi temennisinde...

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) genel kurulu yarın yapılacak.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, üyeleri yarın 12:00’de yapılacak olan genel kurula davet ederek, yapılacak olan kurulun esnaf ve sanatkara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Övüç; “Kayseri’de bulunan 41 odamızın genel kurullarını yaptık. Allah nasip ederse yarın da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin genel kurulunu yapacağız. 41 odamızda 304 üye arkadaşımız oy kullanacak. Bizler de şimdiye kadar yaptıklarımızı, bundan sonraki yapacaklarımızı arkadaşlarımıza aktaracağız. Takdir Allah’tan, arkadaşlarımız da buyururlarsa bir dönem daha görevimizi yapmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’ne aday olacağız. Genel kurulumuz esnaf ve sanatkarımıza, birliğimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarımızı genel kurulumuza davet ediyoruz” dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç ayrıca tüm vatandaşların Berat Kandili’ni de kutladı.