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26 Nisan 2018 Perşembe 13:52

Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı’nı Erciyes’te yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27-28 Nisan tarihlerinde İl Başkanları Toplantısı’nı Erciyes’te yapacağını söyledi.Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında...

Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı'nı Erciyes'te yapacak
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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27-28 Nisan tarihlerinde İl Başkanları Toplantısı’nı Erciyes’te yapacağını söyledi.

Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Ümit Özer, Kılıçdaroğlu’nun yarın kente geleceğini, cumartesi günü ise Erciyes’te İl Başkanları Toplantısını gerçekleştireceğini söyledi. Özer; “27-28 Nisan tarihlerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kayserimize geliyor. Onun başkanlığında İl Başkanları Toplantımızı burada yapacağız. Kendisi yarın saat 16:00-16:30 gibi Kayseri’ye gelmiş olacak. Cumartesi günü Erciyes’te İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla halkın iktidarının ateşini Erciyes’ten yakacağız, buna yürekten inanıyorum. Genel başkanımızın da son günlerde sıkça tekrarladığı gibi Haziran’da bu ülkeye demokrasi gelecek” dedi.

Öte yandan CHP Kocasinan İlçe Başkanı Oğuz Özsoy’da milletvekilliği aday adaylığını açıklayarak ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi. Özsoy; “Örgütümüzün takdirine güvenerek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için vereceğimiz mücadeleyi sürdürmek için, onurlu, adile ve özgür bir Türkiye yolunda mücadelemi sürdürmek için 24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçimlerde CHP Kayseri milletvekili aday adayı olmak için 2. dönemini yürütmekte olduğum Kocasinan İlçe Başkanlığı’ndan istifa ediyorum” dedi.
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