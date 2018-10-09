Kitap fuarı 13 Ekim’de açılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Ekim’de kapılarını açacak olan 2. Kayseri Kitap Fuarının ilk gününde birbirinden ünlü 28 şair ve yazar yer alacak.Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi ’Okuyan ve Okutan Şehir’...

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Ekim’de kapılarını açacak olan 2. Kayseri Kitap Fuarının ilk gününde birbirinden ünlü 28 şair ve yazar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi ’Okuyan ve Okutan Şehir’ yapmak için düzenlediği ve geçen yıl gördüğü ilgiyle Türkiye gündeminde uzun süre yer bulan Kitap Fuarı 13-21 Ekim tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak. 130’dan fazla yayınevi ve 250’den fazla şair ve yazarın katılacağı Kitap Fuarı’nın ilk gününde birbirinden ünlü 28 yazar yer alacak. Kitap Fuarı’na 13 Ekim Cumartesi günü katılacak olan şair ve yazarlardan Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Turgay Güler ve Mehmet Çelik, Cansu Canan Özgen, Sinan Canan, Alişan Kapaklıkaya, Pelin Çift ve Tufan Gündüz, Bülent Akyürek, Ahmet Turgut ve Beşir Ayvazoğlu söyleşilere katılarak okuyucularıyla birlikte olacak. İlk gün bu yazarların yanı sıra Hakan Günday, Hasan Ali Toptaş, Canan Tan, Mustafa İbakorkmaz, Şaban Büyükbakırcı, Gençosman Denizci, Mehmet Esen, Nejla Aslan Kurt, Veysel Tekelioğlu, Mahir Damatlar, Çağlayan Yılmaz, Emrullah Özdemir, Çınar Ata, Tarkan Suçıkaran ve Ahmet Haldun Terzioğlu imza etkinlikleriyle okuyucularıyla buluşacak.