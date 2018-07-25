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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:42

Kocasinan Akademi çocuklara meslek edindiriyor

Kocasinan Akademi’nin Dekoratif Ahşap Süslemeleri kursunda, ahşap, cam, çömlek gibi eşyaları boyayarak, ortaya güzel eserler çıkaran çocuklar, yaptıkları eserleri satarak ailebütçelerine dekatkı sağlıyor.Kocasinan Akademi’nin farklı...

Kocasinan Akademi çocuklara meslek edindiriyor
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Kocasinan Akademi’nin Dekoratif Ahşap Süslemeleri kursunda, ahşap, cam, çömlek gibi eşyaları boyayarak, ortaya güzel eserler çıkaran çocuklar, yaptıkları eserleri satarak ailebütçelerine dekatkı sağlıyor.

Kocasinan Akademi’nin farklı branşlarda açtığı kurslar sayesinde yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiren çocuklar, diğer kurslardan farklı olarak Dekoratif Ahşap Süslemeleri kursunda yaptıkları ürünleri satma imkanı buluyor.

Konuyla ilgili konuşan Dekoratif Ahşap Süslemeleri Eğitmeni Serpil Kıyak, “Kursumuzda ilk olarak ahşap boyamayla başlıyoruz. Sonrasında ise polyester, cam ve çömlek boyamaları nasıl yapılır onları anlatıyoruz. Çocuklarımız, çok başarılılar kendilerinden beklenenin aksine ortaya çok güzel eserler çıkarıyorlar. Ahşap boyamalarımızı hep beraber büyük bir keyif alarak yapıyoruz. Ailelerde bu kursa destek veriyor çünkü bu sayede çocuklar hem günümüzde bağımlılık haline dönüşen teknolojik aletlerden uzaklaşıyor hem de yaptıkları eserleri satıp ailelerine destek oluyorlar. Geleceğimizin teminatıçocuklarımızaböyle güzel kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise böylegüzelimkanı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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