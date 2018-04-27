Kocasinan Akademi kursiyerleri Kuran-ı Kerim öğrendi

Kocasinan Belediyesinin Kocasinan Akademi çatısı altında kadınlara yönelik açtığı Kuran-ı Kerim ve Arapça A2 kurslarında sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursların sertifika töreni gerçekleştirildi.Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde gerçekleşen programa, Kocasinan İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bozyer, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi olarak yapılan hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinanda uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Kocasinan Akademi, 10 kurs merkezinde 54 farklı branşta eğitim hizmeti vermektedir. Kocasinan Akademi’den son 3 ayda 5 bin vatandaşımız hizmetten faydalanmıştır. Kocasinan Akademi’yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir eğitim yeri haline getireceğiz. Bu çerçevede eğitimini başarıyla tamamlayıp, Kuran-ı Kerim’i öğrenen ve hayatında da onu rehber olarak kabul edip yaşayacak olan kursiyerlerimize hayatlarında başarılar diliyor, kurslarımızda emeği bulunan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise “Peygamberimiz (S.A.V); ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı okuyan ve okutandır’ hadisinde buyurduğu gibi Kocasinan Belediyesi olarak bizler böyle bir güzel hizmete vesile olduk. Başta başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kocasinan İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bozyer de “ Öncelikle vatandaşlarımızın hizmetine böyle bir tesisi sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. Burada ilk defa Kur-an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerimiz bizleri gururlandırdı. İnşallah hanım kardeşlerimiz kurslara devam ederler. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak Kocasinan Akademi’nin isteklerini yerine getirebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitmen Ümmühan Özuzun ise kursiyerlerin Kuran-ı Kerim ve Arapça’ yı Kocasinan Akademide öğrendiklerini vurgulayarak, “Özverili ve çalışkan hanımlarımız, ilçenin dört bir yanından gelerek burada eğitim aldılar. Kursiyerlerimiz, nezih mekanda ferah sınıflarda çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamladılar. Bize böyle imkan tanıyan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Akademi sayesinde ilk defa Kuran-ı Kerim öğrenen kursiyerler ise Kocasinan Akademi Yakut tesisinde çok güzel eğitim verildiğini ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra sertifika törenine geçildi. Program, kursları başarıyla tamamlanan kursiyerlere sertifika verilmesiyle sona erdi.