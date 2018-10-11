Kocasinan Akademi Sağlık Günlerinde diyabet konuşuldu

Kocasinan Belediyesi’nin daha sağlıklı toplum için hayata geçirdiği ‘Kocasinan Akademi Sağlık Günleri’ devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde, Diyabet Bilgilendirme semineri yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgiyle...

Kocasinan Belediyesi’nin daha sağlıklı toplum için hayata geçirdiği ‘Kocasinan Akademi Sağlık Günleri’ devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde, Diyabet Bilgilendirme semineri yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği seminerde Dahiliye Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, Diyabet hakkında detaylı bilgiler verdi.

‘Herkes için sağlık’ diyerek birçok proje ve çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabeti önlemek amacıyla düzenlediğimiz seminerle daha sağlıklı bir toplum için katkı sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seminerde Memorial Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, diyabet hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Şeker hastalığının birçok nedeni olduğuna değinen Uzman Doktor Muharrem İngenç, “Şeker hastalığına neden olan organımız pankreastır. Pankreastaki yetmezlik diyabete neden oluyor. Şeker hastalığının birçok nedeni var. Genetiksel de olabiliyor fakat daha çok bizim beslenme ve hareket alışkanlığımıza bağlı pankreasın yorulması sonucu hücreler azalıyor ve bu hücreler yüzde 20’nin altına düşünce şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Genel olarak şeker hastalığını ikiye ayırıyoruz; tip1 ve tip2 diyabet olarak. Tip1 diyabet, çocukluk çağında başlar. Tip2 diyabet ise çoğunlukla 30 yaşından sonra ortaya çıkar. 2011 yılında dünyada 366 milyon şeker hastası olduğu tespit edildi. Bu sayının 2030 yılında 552 milyon olacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise toplumda farkındalık oluşturan bu tür seminerleri düzenlediği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan kadınların büyük ilgi ile takip ettiği seminer, 19 Ekim Cuma günü saat 11.00’da Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde de gerçekleştirilecek.