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24 Temmuz 2018 Salı 11:54

Kocasinan Akademi’de çocuklar kendi oyunlarını tasarlıyor

Kocasinan Akademi’nin çocuklara yönelik açtığı bilgisayar kursunda çocuklar, bir taraftan bilgisayar ile ilgili temel konuları öğrenirken bir taraftan da kodlama öğrenerek kendi oyunlarını kuruyor.Kocasinan Akademi Yakut tesisinde açılan...

Kocasinan Akademi'de çocuklar kendi oyunlarını tasarlıyor
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Kocasinan Akademi’nin çocuklara yönelik açtığı bilgisayar kursunda çocuklar, bir taraftan bilgisayar ile ilgili temel konuları öğrenirken bir taraftan da kodlama öğrenerek kendi oyunlarını kuruyor.

Kocasinan Akademi Yakut tesisinde açılan bilgisayar kursunabüyük ilgi gösteren çocuklar, kurs sayesinde okul ödevlerini bilgisayardaki programları kullanarak yapmayı ve bilgisayarı daha bilinçli kullanmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili konuşan Bilgisayar Kursu Eğitmeni Hayriye Korkmaz, “Bilgisayar temel konularından başlayarak ilk başta klasör oluşturmayı daha sonra bilgisayardaki Microsoft Office programlarımızdan Word, Excel, PowerPoint ve oyun kodlamalarını gösteriyoruz. Word’de bir yazı hazırlamayı ve bu yazıyı yazıcıdan nasıl çıkartacaklarını,öğretmenleri dersle ilgili bir konu araştırmalarını istediğinde nasıl yapacaklarını öğretiyoruz.Slayt hazırlamada sunum şeklinde neler yapabilirler bunları anlatıyoruz. Excel’de hesaplama ve tablo yapmayı öğretiyoruz. En son oyun kodlamada da kendi oyunlarını kurup bu oyunda nasıl oynayacaklarını öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise kurs sayesinde bilgisayar programlarını öğrendiklerini ve oyun kodlayarak kendi oyunlarını kurmanın ayrıcalığını yaşadıklarını söyleyerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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