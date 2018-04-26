Kocasinan Belediye Meclis Üyesi İsa Ferah istifa etti

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi İsa Ferah, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler...

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi İsa Ferah, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden kamuoyuna yapılan açıklamada; “Kocasinan Belediye Meclis Üyesi İsa Ferah, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmiştir. Şahsına görev yaptığı süre içerisinde vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.