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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanları ve doğadaki canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine su ve yiyecek kapları bıraktı.Doğaya ve çevreye değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocasinan Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü...

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı
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Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanları ve doğadaki canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine su ve yiyecek kapları bıraktı.

Doğaya ve çevreye değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocasinan Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların takdirini kazanıyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediyenin böyle bir hizmet vermesinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi.

Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 222 70 00 no’lu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.
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