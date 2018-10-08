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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:24

Kocasinan Belediyesi sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Özge Yılmaz, organize edilen Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Özge Yılmaz’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,...

Kocasinan Belediyesi sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Özge Yılmaz, organize edilen Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Özge Yılmaz’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sporcumuz, Türkiye Şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı” dedi.

İstanbul Esenler Hakkı Spor Salonunda oynanan final maçlarında toplam 51 sporcunun mücadele ettiği; Genç Kız Ferdi Milli takım seçme yarışmasında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Özge Yılmaz, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Özge Yılmaz, final maçında Ece Haraç’ı 3-0 yenerek, Genç Kız Kategorisinde şampiyon oldu. Öte yandan müsabakalar sonunda Genç Kız ve Yıldız Kız kategorisinde ilk 16’ya giren Altınay Hatun Bulut ve Kadriye Nur Sarı ise En İyi 16’lar Yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Birçok tarihi başarılara imza atan sporcularımızı bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.
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