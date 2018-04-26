Kocasinan bölgesinin kaderi dev projelerle değişecek

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi sakinlerine ilçe genelinde yapılan yatırım alanlarını gezdirdi. Dev projeleri yerinde görme fırsatı bulan ilçe sakinlerinin son durağı belediye hizmet binası oldu. Programa katılarak, vatandaşlarla...

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi sakinlerine ilçe genelinde yapılan yatırım alanlarını gezdirdi. Dev projeleri yerinde görme fırsatı bulan ilçe sakinlerinin son durağı belediye hizmet binası oldu. Programa katılarak, vatandaşlarla sohbet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin kaderinin değişeceğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin, bölge sakinlerine ilçe genelinde yaptığı hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlediği tanıtım gezileri devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi sakinleri, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan yatırım alanlarını tek tek yerinde gördü. Program kapsamında asfalt plenti, geri dönüşüm tesisi KAYÇEV, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market, Kocasinan Akademi sosyal tesisler ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi ziyaret edildi. Mahalle sakinlerinin son durağı ise belediye hizmet binasında vatandaşlara 7/24 saat hizmet veren Çözüm Merkezi oldu. Çözüm Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilenip, hal hatır sordu.

Yunus Emre Mahallesinin kentsel dönüşümle çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’nin giriş kapısı olan Yunus Emre Mahallesi’nde başlattığımız dönüşümü diğer mahallelerde de devam ettireceğiz. Bölgenin tamamının kaderini değiştireceğiz. Mahallelerimizde eski konutların yerine daha modern, daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha sağlıklı yaşam alanları inşa edeceğiz. Konutları planlarken sadece bina yapımı değil, bununla birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatıların oluşmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel yapılarda yaşamını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise mahallenin yeni bir yüze kavuşacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Program, Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Selda Sermin Polat’ın 2017 yılında, Kocasinan için yapılan hizmetleri ve yapılacak projeleri slayt gösterisi eşliğinde anlatmasıyla sona erdi.