Kocasinan Bulvarı’nda yapılan 7 kavşağa çözüm getiren katlı kavşakların sonuncusu da açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, trafiğe açılan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nı kendi kullandığı araçla geçerek, şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı’nın DSİ Kavşağı’ndan...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, trafiğe açılan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nı kendi kullandığı araçla geçerek, şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı’nın DSİ Kavşağı’ndan Argıncık Işıklara kadar kesintisiz hale getirildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akkışla’daki asfalt çalışmalarını takip ettikten sonra kent merkezine dönüşünde bizzat kullandığı araçla Kocasinan Bulvarı’na girdi ve trafiğe açılan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’ndan geçti.

13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nın resmi açılışını yaptıklarını hatırlatan Başkan Çelik, “Bu cadde şehrimizin doğu batı eksenindeki ana aksı. Amacımız burada kesintisiz hizmeti sağlamaktı. Argıncık tepe ışıklardan DSİ Kavşağı’na kadar kesintisiz trafiği sağlamış olduk. 30 Ağustos Kavşağı’na girilince zemine çıkmadan Tuna Caddesi Kavşağı da geçilerek katlı kavşaktan çıkılıyor. Estetik ve fonksiyonellik vizyonumuza uygun bir yatırım oldu. Şimdi trafik güvenli ve kesintisiz akıyor. İnşallah önümüzdeki yıllardaki hedefimiz DSİ Kavşağı ile Stadyum Kavşağı’nı da yaparak Anbar’a kadar kesintisiz trafiği sağlamak olacak. Biz sadece 3,5 senede 14 katlı kavşak yaptık. Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağımız hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nda daha önce yaptığı katlı kavşaklarla Karayolları, Hastane, İstasyon, Nato ve Fuzuli Kavşaklarını kesintisiz geçme imkanı sunmuştu. Tuna ve 30 Ağustos katlı kavşağının da hizmete açıklamasıyla bulvar üzerindeki 7 kavşakta kesintisiz trafik mümkün hale geldi.

Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nda alt geçidin uzunluğu toplam 780 metreyi buluyor. Tuna Kavşağı’nda 130 metre, 30 Ağustos Kavşağı’nda ise 140 metre kapalı kesitten geçiliyor.