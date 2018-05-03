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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:18

Kocasinan Liseler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde öğrenciler arasında dayanışmayı,...

Kocasinan Liseler Arası Futbol Turnuvası sona erdi
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Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde öğrenciler arasında dayanışmayı, kaynaşmayı ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 38 takım katıldı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise Sümer Stadyumu’nda yapıldı. Final maçının karşılaşmasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yakup Deliktaş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın finalinde, tribünleri dolduran taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler, turnuvanın mimarisi Başkan Çolakbayrakdar’a hitaben ‘En büyük başkan bizim başkan’ şeklinde tezahürat yaptı.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği siz gençlerisiniz. Turnuvanın kazananı birlik, beraberlik ve kardeşlik oldu. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçında, iki takımda normal sürede gol atamadı. Şampiyon olan takımı, penaltı atışları belirledi. Penaltılar sonucunda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, turnuvada şampiyon oldu.

Şampiyon olan takıma kupasını ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Turnuvada dereceye giren diğer takımlara, kupa verilmesiyle program sona erdi.
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