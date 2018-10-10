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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:58

Kocasinan yeni parklarıyla daha da güzelleşiyor

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yaptığı parklarla hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan...

Kocasinan yeni parklarıyla daha da güzelleşiyor
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Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yaptığı parklarla hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, Erkilet Camikebir Mahallesi’ne 17 bin metrekare alan üzerine yeni bir park daha yapıyor. Yapımı devam eden parkı inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Camikebir Mahallemizde, 17 bin metrekare alan üzerine kurulan parkımızın 10 bin 800 metrekaresi yeşil alan olacak. İçerisinde kafeterya, süs havuzu, vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri fitness grubu, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri oyun grupları, kum havuzu gibi donatılar olacak. Kamelyaların ve bankların da yer alacağı parkımız, 7’den 70’e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yer olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından bölgedeki iş yerlerini ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hal ve hatırını sorarak, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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