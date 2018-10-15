Kocasinan’da hizmet için kadın dayanışması

Kocasinan Belediyesinin kadın çalışanları ‘Bugün Sizdeyiz’ projesi kapsamında, her hafta farklı mahallede bir eve konuk oluyor ve kadınların sorunlarını dinliyor.Yaptığı hizmetler sayesinde vatandaşlarla gönül bağı kuran Kocasinan...

Kocasinan Belediyesinin kadın çalışanları ‘Bugün Sizdeyiz’ projesi kapsamında, her hafta farklı mahallede bir eve konuk oluyor ve kadınların sorunlarını dinliyor.

Yaptığı hizmetler sayesinde vatandaşlarla gönül bağı kuran Kocasinan Belediyesi, Kocasinanlılara hizmet götürmek için çalmadık kapı bırakmıyor. Belediyede 4 farklı birimde kadın çalışanlardan oluşan bir ekip, her hafta farklıbir eve konuk olarak burada kadınlarla bir araya geliyor.Mahallenin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını kadınlardan dinliyor. Fırsat buldukça Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar’ın da katıldığı projede Belediye çalışanları, kadınların şikayetlerini, taleplerini not alarak, mahallenin sıkıntılarını en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. 100. ev ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Fatma Çolakbayrakdar, “ ‘Bugün Sizdeyiz’ projemizle 100. eve konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşim Ahmet Bey, Kocasinan Belediyesi’nin eksiklerini, vatandaşlarımızın isteklerini birebir sizlerden duymak için bu projeyi oluşturdu. Hanımlarımız; çocukların, komşuların, apartmanın, mahallenin, ilçenin tüm eksiklerinin farkındalar. Vatandaşlarımızın İsteklerini, eksiklerini birebir duyup sonuca ulaştırmak bizleri de mutlu ediyor. Çok şükür şimdiye kadar da hiç ters bir dönüş almadık hep güzel sonuçlarla döndük. 100. ev ziyaretimizle yine mahallelerimizin eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gittikleri eve eli boş gitmeyen ekip, ev sahibini yormamak için ikramlıklarını da beraberinde götürüyor.Öte yandan ev ziyaretlerinde, çölyak hastalarına yönelik gıda yardımları, ikinci el eşya mağazası, yeni doğan bebek seti gibi belediyenin yaptığı hizmetlerde anlatılarak bu tür imkanlardan herkesin haberdar olup yararlanması sağlanıyor.Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşacakları numaraların ve sosyal medya hesaplarının yer aldığı broşürler dağıtılarak, bu sayede en ufak bir sıkıntıda, ilgili birimlere kolayca ulaşılmasıamaçlanıyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da yaşandığı ev ziyaretlerinde kadınlar, mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları,evlerine gelen yetkililere bildirerek belediyenin sunduğu hizmetlerden onların da yararlanmasını sağlıyor. Belediye çalışanları aynı zamanda geri dönüşüm uygulamaları hakkında da bilgiler vererek vatandaşları bilinçlendiriyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi’nin bu uygulaması sayesinde, mahallelerindeki ihtiyaçlarının hemen giderildiğini ve belediyenin yaptığı hizmetlerden haberdar olup yararlandıklarını söyleyerek, böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler.