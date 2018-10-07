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07 Ekim 2018 Pazar 10:45

Kocasinan’da yeşil ile mavinin ahengi

Kocasinan Belediyesi’nin gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Kocasinan bırakmak amacıyla gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları Kuşçu bölgesinde devam etti. Onlarca ağacı toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı...

Kocasinan'da yeşil ile mavinin ahengi
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Kocasinan Belediyesi’nin gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Kocasinan bırakmak amacıyla gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları Kuşçu bölgesinde devam etti. Onlarca ağacı toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a bu sefer Makine Mühendisleri Oda üyeleri eşlik etti.

Kocasinan Belediyesi Marina tesisleri çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Oda üyeleri ile aileleri ve davetliler katıldı.

Daha yeşil Kocasinan çalışmalarıyla ilçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarına dikkat çekti. Kocasinan’ı yemyeşil yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ağaç dikme etkinliğimizi, sezonun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Özellikle toplumumuzun 7’den 70’e her kesimini davet ederek, onlarla birlikte ağaç ve fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Her dikilen ağaç, çevremize güzellikler katacaktır. Kuşçu Marina bölgesinde özellikle yeşille mavinin buluşmasının; burayı daha ferah bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyorum. Amacımız, Kocasinan’ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Oda üyeleri ise geleceğin Kocasinan’ını için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Samimi ve hoş sohbetlerin yaşandığı etkinlikte Başkan Çolakbayrakdar, oda üyeleri ve aileleriyle birlikte ağaçları ve fidanları toprakla buluşturdu.
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