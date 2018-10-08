Kocasinan’ın Değerleri Geleceğe Aktarılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Emmiler Mahallesi’nde düzenlenen ‘Emmiler Köyü Bağ Bozumu Pekmez Şenliği’ne katıldı. Üzüm toplayıp pekmez kaynatan Başkan Çolakbayrakdar, “Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.

Emmiler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar’a belediye meclis üyeleri eşlik etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Emmiler’e her geldiğimizde hemşehrilerim güler yüzleriyle karşılaşıyoruz. Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. İnşallah bu güzellikleri daha yaygın hale getirerek devam ettireceğiz. Geleneksel lezzetlerimizi gelecek nesillere taşımak ve onlara da bu bilinci aşılamak için Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki nesiller boyu bize ulaşan yöresel tatlarımız devam ettirilsin ve üretilen yöresel ürünler hem şehrimizde hem ülkemizde daha çok bilinsin ve daha çok tanınsın” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi. Emmiler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevki Dursun ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Bekir Karaca da “Bizler Kocasinan Belediyesi’nin ne zaman kapısını çaldıysak her zaman yardımcı oldular. Allah razı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından pekmez kaynatan kadınlardan bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, bağına davet eden Hasan Turan’ın misafiri oldu. Bağda üzüm toplayıp, çeşitli ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, burada da güzel sohbetlere imza attı.