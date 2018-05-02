KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:52

Kocasinan’ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi, Güneşli Mahallesi’ndeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme çalışmalarının gece-gündüz demeden...

Kocasinan'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Güneşli Mahallesi’ndeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme çalışmalarının gece-gündüz demeden devam ettiğini belirterek,“Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan’ın birçok yerinde yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yenileme çalışmaları kapsamında Güneşli Mahallesi’nde yaklaşık 2100 kilometre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olan yola, 5 bin 400 ton temel malzeme kullanılırken, 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yenileme çalışmaları yanı sıra yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel çevrede yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku