Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı 2.Lig Şampiyonu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 2017-2018 sezonu Türkiye 2. Ligi Final etabı karşılaşmalarında sergilediği performansla 2.Lig şampiyonu oldu. Oynadığı 30 maçta 29 galibiyet elde eden Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi B Takımı, topladığı 59 puan ile Türkiye 1.Ligi’ne yükseldi. Sporcuların başarılarını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sporcularımız, 2.Lig Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı” dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 2.Ligi Final etabı karşılaşmaları Ankara Mamak Spor Salonunda oynandı. Burçin Mermer, Kadriye Nur Sarı, Birsen Yerli’ den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 59 puan ile 2.lig Şampiyonu oldu ve Türkiye 1.Ligi’ne yükseldi.

Her zaman spora ve sporcuya destek veren ve birçok spor yatırımlarına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. “Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa tenisi takımımız sürekli aldığı ödüller ve derecelerle Kayseri’nin yüzünü güldürüyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra 2. Ligi’nde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, artık 1.ligde mücadele edecek. Bundan dolayı hem kendilerini hem de onlarla birlikte bu işe emek veren antrenör Halil Adak’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bayan masa tenisi takımı sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.