Kocasinanlı çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, daha güzel bir dünya için öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm konusunda hassasiyetlerini arttırmak için eğitim seminerlerine devam ediyor. Kocasinan Belediyesi, binlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm...

Kocasinan Belediyesi, daha güzel bir dünya için öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm konusunda hassasiyetlerini arttırmak için eğitim seminerlerine devam ediyor. Kocasinan Belediyesi, binlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm eğitimlerine yeni eğitim öğretim döneminde Mehmet Alçı İlkokulu’nda başladı.

Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi noktasında hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerine düzenli olarak devam ettiklerini söyledi. Daha güzel yarınlara ulaşmak için geri dönüşüme ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için projeleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi, binlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm eğitimlerine bu sefer de Erciyesevler Mahallesi’ndeki Mehmet Alçı İlkokulu’nda devam etti. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisleri Ahmet Usta ile Ceyda Ata, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ayrıca ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi.