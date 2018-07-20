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20 Temmuz 2018 Cuma 11:35

Kocasinanlı çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde açılan eğitici ve bir o kadarda eğlenceli kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede açılan gitar kursuyla çocuklar eğlenerek gitar çalmayı öğreniyor hem de müzikle okul yorgunluğunu atma imkanı buluyor.Kocasinan...

Kocasinanlı çocuklar yeteneklerini keşfediyor
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Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde açılan eğitici ve bir o kadarda eğlenceli kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede açılan gitar kursuyla çocuklar eğlenerek gitar çalmayı öğreniyor hem de müzikle okul yorgunluğunu atma imkanı buluyor.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde çocuklar, gitar çalmayı öğrenerek sanata katkı sunmayı ve ileride iyi birer gitarist olmayı hedefliyor. Çocuklar gitar kursunda; gitar çalma tekniklerini, notaları, akortları, ritimleri vb. teknik konuları öğreniyor.

Konuyla ilgili konuşan Müzik Eğitmeni Abdullah Köse, “Yaz boyunca öğrencilerimize sanatsal anlamda gitar, bağlama kursları vermekteyiz. Çocuklarımızı kendi yaş gruplarına becerilerine göre sınıflandırdıktan sonra yaklaşık iki ay boyunca öğrencilerimize burada güzel sanatlar, gitar, bağlama dersleri vererek eğitimimizi tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müzik yaparak yaz tatillerinin daha keyifli geçtiğini belirten minik kursiyerler ise verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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