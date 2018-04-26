Kocasinanlı milliler, başarıya doymuyor

Masa Tenisinde Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, İsveç’in Halmstad kentinde yapılacak olan Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda mücadele edecek.

ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası 29 Nisan - 6 Mayıs tarihlerinde İsveç´in Halmstad kentinde yapılacak. Her defasında rekorları alt üst ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdıran Kocasinan’ın Millileri Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, Türkiye’yi temsil edecek. 4 sporcuyla birlikte şampiyonaya katılacak olan Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman’a müsabakalarda Milli Takım Antrenörü Halil Adak eşlik edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız uluslararası başarılarla tarihe geçmeye devam ediyor. Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman kızımız, şimdi de Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda hem Kayseri’yi hem de ülkemizi temsil edecek. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bu vesileyle Kayseri’nin ve Türkiye’nin adını Uluslararası camiada duyuran tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.