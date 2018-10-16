KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:58

Kolonyacı Çöplüoğlu yaşamını yitirdi

Cumhuriyet tarihinin en eski kolonya üreticilerinden Ahmet Çöplüoğlu yaşamını yitirdi. Çöplüoğlu’nun cenaze namazı hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nden kaldırıldı.1935 yılından bu...

Kolonyacı Çöplüoğlu yaşamını yitirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Cumhuriyet tarihinin en eski kolonya üreticilerinden Ahmet Çöplüoğlu yaşamını yitirdi. Çöplüoğlu’nun cenaze namazı hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nden kaldırıldı.

1935 yılından bu yana kolonya üretimi yapan Çöplüoğlu ailesinin, üçüncü kuşak kolonya üreticisi 80 yaşındaki Ahmet Çöplüoğlu, çoklu organ yetmezliğine nedeniyle yaşamını yitirdi. Tarihi Kapalıçarşı’nın esnaflarından Çöplüoğlu’nun, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla açılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’ndeki cenaze törenine, tüm dost, akraba ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

“Kompleks halinde inşa edilen cami vatandaşlara kolaylık sağlıyor”

Aile yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazlarının kılınmaya başlandığını söyledi. Caminin, etrafındaki gasilhane ve külliyenin bulundurması ve mezarlığın içinde yer alıyor olmasından dolayı vatandaşlara kolaylık sağladığını belirten Çelik, “Taziye yerleri ve abdest alma mahalleri ile birlikte böyle bir cami de bu mezarlığa çok yakıştı. Artık şehrimizde herhangi bir hemşehrimizin cenazesi vuku bulduğunda, şehir içindeki o park sorunu olan sıkışık haldeki camilerimize değil, burada cenaze namazlarını eda edecek ve cenazelerini hemen yanındaki mezarlığa defnedebilecekler. Burası bir kompleks haline geldi. Sayın Genel Kurmay Başkanımızın ricasıyla da burayı bir külliye ile taçlandırdık. Dolayısıyla şu anda Türkiye’de A’dan Z’ye mezarlık hizmetlerinin görüldüğü bu estetikte, bu güzellikte bir camimiz yok” dedi.

“Vatandaşlar hizmetten memnun”

Vatandaşın, burada verilen hizmetten memnun olduğunu dile getiren Çelik,Camimizi neoklasik tarzda Selçuklu mimarisinden esinlenerek yaptık. Özellikle 8 köşeli yıldızı çok kullandık. Tamamen doğal malzemeler kullandık. Ahşabın, mermerin, doğal taşın uyumunu, sadeliğin estetiğiyle birleştirdik. Hamdolsun geçen hafta yaptığımız bir törenle de kazasız belasız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle camimizi hizmete açmış olduk. Cenaze namazlarını da burada kılmaya başladık. Halkımız da bu hizmetten memnun olduğunu dile getiriyor” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku