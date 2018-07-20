Koramaz Vadisinin dünya miras listesine dahil edilmesi için çalışmalar başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesindeki Koramaz Vadisi’nin korunması gereken dünya mirası için çalışmaların devam ettiğini ve bunun için toplantı düzenlendiğini söyledi.Koramaz Vadisi’nin barındırdığı...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesindeki Koramaz Vadisi’nin korunması gereken dünya mirası için çalışmaların devam ettiğini ve bunun için toplantı düzenlendiğini söyledi.

Koramaz Vadisi’nin barındırdığı bitki türü ve doğal güzellikleri ve çevresi ile bütünleşen özgün yerleşim alanı ile adeta açık alan botanik parkı olduğunu ifade eden, Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Kayseri’nin Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse, Bağpınar mahalleleri sınırları içerisinde yer alan vadi, antik medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Subaşı’ndan başlayıp Kayseri - Sivas karayoluna kadar uzanan vadinin içerisinden bir dere akmaktadır. Dere, vadinin çeşitli noktalarından doğan tatlı su ve çevreden gelen toplama sularla beslenmektedir. Vadi içerisinde irili ufaklı çok sayıda mağara, kuşluk, ibadet yapıları, yer altı savunma yapısı yer almaktadır. Bu mağaraların bir kısmında hala freskolar yer almaktadır. Zamanında şapel olarak kullanılan bu mağaraların kapıları genelde güneye bakacak şekilde konumlandırılmış ve içlerinde doğuya bakan apsisler bulunmaktadır. Vadide tür olarak söğüt, ceviz, meyve ağırlıklı bir ağaç nüfusu söz konusudur. Köylülerin ekip biçtikleri sebze ve meyve bahçeleri yine vadi içerisinde yer almaktadır. Koramaz vadisi doğu batı doğrultusunda uzamaktadır ve doğu uç noktasında “Koramaz Dağı” yer almaktadır. Koramaz Dağı, Kayseri ilinin analog televizyon vericilerini taşımaktadır. Doğa yürüyüşü yapmak isteyen sporcuların uğrak adresi olan vadi, mutlaka görülmesi gereken bir tabiat hazinesidir.

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ile Melikgazi Meclis Üyesi Serdar Altuntuğ ve Belediye Temsilcilerinin katıldığı toplantıda UNESCO değerlendirilmesinin yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu çalışma ile turizm ve kültür şehri olarak şehrimize bir misyon daha kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.