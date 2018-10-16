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16 Ekim 2018 Salı 13:37

KTO Başkanı Gülsoy, enflasyonla mücadeleye destek veren esnafları ziyaret etti

Kayseri ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ’enflasyonla topyekun mücadele’ kapsamında yüzde 10 indirim yapacak firmaları ziyaret etti.Enflasyonla mücadeleye destek veren Kayserili firmaları ziyaret eden Başkan Gülsoy,...

KTO Başkanı Gülsoy, enflasyonla mücadeleye destek veren esnafları ziyaret etti
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Kayseri ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ’enflasyonla topyekun mücadele’ kapsamında yüzde 10 indirim yapacak firmaları ziyaret etti.

Enflasyonla mücadeleye destek veren Kayserili firmaları ziyaret eden Başkan Gülsoy, esnafla sohbet ederek destekleri için teşekkürlerini iletti. Ziyaret programı kapsamında Kazancılar Çarşısı ile Mevlevi ve Vatan Caddesindeki esnafları gezen Başkan Gülsoy, enflasyonla mücadeleye destek veren iş yerlerine broşür verdi. Kayserililerin her zaman devletin yanında olduğunu belirten Başkan Gülsoy, "Bizim için onur verici bir durum. Kayseri, devletin uzattığı eli hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Her zaman devletin yanında olmuştur. Şuanda Kazancılar Çarşısı’ndayız, bundan sonra Mevlevi caddesine geçeceğiz. Daha sonra Vatan caddesindeki esnaflara ulaşacağız. Esnafımız, ‘Devletimizin yanındayız, enflasyonla topyekun mücadelede biz de varız’ diyorlar. ‘Biz de varız’ diyen tüm esnaflarımıza, üyelerimize, işletmelerimize can gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabi, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, bu süreci de hep birlikte bir ve beraber olursak atlatacağız inşallah. Çünkü bizler çalışkan insanlarız, Kayseri olarak da devletin verdiği topyekun mücadeleye destek veriyorlar. ‘Biz de varız’ dedikleri için esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hepsinden de olumlu cevaplar alıyoruz. hepsine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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