Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) yapılan seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “24 Haziran’daki seçimle iş dünyasının önü açılacaktır” dedi.

KTO Nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, gündem maddeleri okunarak onaylandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, “21 Nisan Cumartesi günü bu salonda yönetim kurulu, birlik delegeleri ve disiplin kurulu seçimlerini gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuzda, yönetim kurulu başkanımız Ömer Gülsoy başkanlığında toplanarak kendi aralarında görev dağılımını yapmış bulunmaktalar. Ömer başkanımızın şahsında yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve yapacakları çalışmalarda başarılar diliyoruz. Biz meclis başkanlık divanı olarak uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. ‘Birlikte güçlüyüz’ düsturu ile öncelikle odamız bünyesinin parçaları olan yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, komisyonlar, meclis üyelikleri, meslek komiteleri ve odamızın asıl sahibi olan üyeler ile sağlayacağımıza inanıyoruz. Burada aynı çarpan yüreklerin şehrimizin diğer önemli meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi odası ve ticaret borsası ile birlikte hareket etmeleri elbette şehrimize ve ticaret erbabımıza hat ettikleri hizmeti sunmayı kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Geçmişi konuşmak istemiyoruz”

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Artık geçmişi hiç konuşmak istemiyorum, geçmişten bahsetmekte istemiyoruz. Çünkü artık biz önümüze bakacağız. Şehrimizin ve memleketimizin ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz, biz onun peşinde olacağız. Geçmiş geçmişte kalmış diyoruz. Onun için geçmişe dönüp de ağzımızdan bir laf dahi çıkmasın istiyorum” dedi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin iş dünyasının önünü açacağını kaydeden Gülsoy, “24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birileri farklı düşünebilir, bu erken seçimi farklı nitelendirebilir ama biz bu seçimle iş dünyasının önünün açılacağını ve en az 1 yıl kazandığımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki, bu memlekette yıllardır seçimle uğraşıyoruz. Seçim olacağı zaman işimizi gücümüzü bırakıyoruz, aday olsa da olamasa da başka yerlerden eşimiz veya dostumuz aday oluyor. Ne alıyoruz, ne satıyoruz nede bir girişimde bulunuyoruz. ‘Hele şu seçim bir bitsin de, gözümüzün önüne görelim ve ona göre yatırım yapalım’ diyoruz. İnanın seçim öncesinde bir araba alacak olan bile seçimden sonra alayım diyor. Gün alışverişleri öteleme günü değil, gün alışveriş etme günü. Piyasayı canlandırma günüdür. Bu seçimin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Rabbim, hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin” şeklinde konuştu.

“4 meclis toplantısına gelmeyen üyenin üyeliği düşecek”

Meclis toplantılarını dolu dolu yapmak istediklerinin kaydeden Ömer Gülsoy, “Meclis toplantılarında 6 toplantıdan 4’üne gelmeyen, meslek komitelerinde 6 toplantıdan 4’üne gelmeyen otomatik olarak düşüyor. Kimseye iltimas yok. Bunca mücadele edeceğiz, biz sektörümüzü temsil edeceğiz, sorunları dile getireceğiz, ‘Biz bu sektörün lideriyiz’ diyeceğiz, bu mücadeleden sonra meslek komitelerine ve meclis toplantılarına gelmeyeceksiniz. Bunu hiç hoş karşılamayız. Açık ve net söylüyorum. Bu salonun dolu dolu olmasını istiyoruz. Bu kadar başarının neticesinde bilin ki, omzunuza yüklenen sorumluluk kat kat artmıştır. Bu bilinçle çalışmalıyız” diye konuştu.