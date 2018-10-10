KTO eski başkanı Hiçyılmaz FETÖ’den beraat etti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 491 gün önce başlayan davada tutuksuz yargılanan sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 491 gün önce 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli dava 6 Haziran 2017’de başlamış, sanık sayısı 71’den 69’a düşmüş, daha sonra mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ile avukatı Ercan Avcı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yine tekrar ederek tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz’ın 2013 oda seçimlerinde FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan GESİAD’de yönetici ve iş adamlarının destek vermesi, silahlı terör örgütü üyesi işadamlarının yoğun bir şekilde seçimlerde Hiçyılmaz’ın kazanması için çalışması, tanıkların örgütsel toplantılara katıldıklarına dair beyanları, Ömer Dengiz’in örgütle irtibatı nedeniyle Mahmut Hiçyılmaz’a karşı çıkması ve etkin pişmanlıkta bulunan işadamlarının seçim çalışmaları ile ilgili beyanatları ile sohbet imamlarının Pensilvanya’dan Hiçyılmaz’ın desteklenmesi talimatı geldiğine dair beyanları neticesinde yoğun ve sistematik şekilde desteklendiği, MASAK raporları da göz önünde bulundurularak Hiçyılmaz’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

10 Ağustos 2016’da 120 işadamına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve 17 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanı Mahmut Hiçyılmaz savcılık mütalaasına ilişkin savunmasını önceki celse yapmıştı.

Hiçyılmaz, mahkemede şunları söylemişti: “2009’da seçimleri kaybettikten sonra 4 yıl ağzıma KTO ismini almadım. 2013’te arkadaşım Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüm, odaya faydam olacağını söyleyerek seçimlerde aday olmamı istedi. Arkadaşlarım Celal Hasnalçacı ve Nuh Mehmet Saçmacı ile görüştükten sonra AK Parti ve Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Tüm SİAD’ları gezdik, sadece GESİAD olumsuz yaklaştı, adaylarının Mehmet Filiz olduğunu söyledi. Daha sonra Kozaklı’daki toplantının ardından Mustafa Elitaş beni arayarak ‘hayırlı olsun, çalışmalarına devam et’ dedi. Biz çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediye başkanımız bizi arayarak ‘GESİAD’ın da desteğini almanızda fayda var’ ricasını söyledi. Biz basın açıklaması yapmadan GESİAD’ın da bizi destekleyeceği duyumunu aldık. Ve adaylığımızı açıkladık. Orada fotoğrafta MÜSİAD, HASİAD, GESİAD başkanları yer aldı. Ben bu örgütün üyesi olsam beni destekleme kararı almaları lazımdı ama beni istemediler, istemeyerek desteklediler. Yönetimde İlhan Miraboğlu agresif tavırlarıyla beni yıldırmaya çalıştı. Duyduğuma göre aralarında ‘Hiçyılmaz kim ki, seçilsin, o seçilince onu şutlarız’ dediklerini öğrendim. Kaldı ki 2012 sonu, 2013 başıydı. 17/25 Aralık süreci olmamış, GESİAD’ın itibarlı ve üyeleri muteber olduğu bir dönemdi. Bakanların, milletvekillerin toplantılarına gelip, konuştuğu bir dönemdi. O dönem ile şu an ki dönemi karşılaştırıp, örgüt üyeliği suçunu kabul etmiyorum. Ben adaydım, bana oy verecek kişilere ben oy istemiyorum diyemezdim. Bugün suç isnad edilmesi bana yapılan haksızlıktır. AK Parti hükümetinin de bunların desteğini aldığını hepimiz biliyoruz. Devlette paralel devlet yapılanması, odada da paralel yönetim yapılanması vardı. Genel sekreter başkan olan benden değil, başkan yardımcısından talimat alıyordu. Ben nelerle mücadele ettim hakim bey. O zaman çok itibarları vardı, o zamanlar sessiz kaldık, bizi suçlarlardı. 17/25 Aralık süreci başladı, bunlar örgüt oldu, onlarla mücadelemizi daha sert şekilde sürdürdük.”

Duruşmada savunma tanıkları olarak MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kemal Altıntop, Kenan Erdem, Ersan Özbek ve Nuh Mehmet Saçmacı, sanık Hiçyılmaz lehine mahkemede dinlendi.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Hiçyılmaz, “Ben herkesle her yapı ile mesafe koyan bir insanım. Bu yargılama sürecinde üzerime atılı suçların hiçbiri gerçek değil sadece iftiradır. Benim gibi bir insanın Kayseri Ticaret Odası’nda olmaması gerekiyormuş. Öyle bir algı operasyonu yapıldı ki sanki ben bu yapının içerisinde birisiymişim gibi algı yapıldı. Devletimizin bir refleks göstererek beni de gözaltına almasını yadırgamadım. Yargılama süreci beni üzdü. Neticenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Hiçyılmaz’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.