KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Kamçı’yı Ziyaret Etti

Vali Süleyman Kamçı, 14 Nisan’da yapılan Kayseri Ticaret Odası (KTO) genel kurul seçimlerinde başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı, Kayseri Ticaret...

Vali Süleyman Kamçı, 14 Nisan’da yapılan Kayseri Ticaret Odası (KTO) genel kurul seçimlerinde başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odalarının bulunduğu ilin dinamikleri açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Kamçı, Kayseri’nin de ticaret ve sanayi şehir olduğunu hatırlatarak bundan sonra ilimizdeki sanayi ve ticaretin gelişmesi için el birliği içerisinde çalışılması gerekliliğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise kabullerinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Kamçı, ziyaretin sonunda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.