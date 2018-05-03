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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:41

M. Akif Ersoy Ortaokulunda Bilim Şenliği yapıldı

M. Akif Ersoy Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın açılışıyla başladı.Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden proje sunumları yapıldı...

M. Akif Ersoy Ortaokulunda Bilim Şenliği yapıldı
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M. Akif Ersoy Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın açılışıyla başladı.

Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden proje sunumları yapıldı ve projelerde görev alan öğrenciler eserlerini seriledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrencilerin de yoğun katıldığı programda projeleri inceleyen Başkan Cabbar, öğrencilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı ve tebriklerini iletti.
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