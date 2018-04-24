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24 Nisan 2018 Salı 15:41

Mahkemeye 63 FETÖ’cü isim veren işadamına 5 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve mahkemeye bu zaman kadar 63 FETÖ zanlısının ismini veren işadamı Ersin K., mahkemece 5 yıl hapis cezası aldı.

Mahkemeye 63 FETÖ'cü isim veren işadamına 5 yıl hapis
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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve mahkemeye bu zaman kadar 63 FETÖ zanlısının ismini veren işadamı Ersin K., mahkemece 5 yıl hapis cezası aldı.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. Ersin K. da tek dosyada yargılanmaya başladı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ersin K. ile avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan ve FETÖ ile bağlantısı olan toplam 63 kişinin ismini mahkemeye sunan Ersin K. mahkemede “Tüm samimiyetimle devletimin, milletimin yanında oldum. Bu hain terör örgütü ile ilgili tüm bildiklerimi anlattım. Yarın da anlatacağım. Allah rızası için içlerinde bulunduk. Bizim dini duygularla gözlerimizi boyadılar. Ben başkaları gibi hapse düşüp orada etkin pişmanlıkta bulunmadım. Hemen savcıyı ziyaret edip her şeyi anlattım. Bu hain örgüt psikolojimizi bozdu, aile düzenimizi bozdu, bizleri mahvetti. Hiçbir zaman yalan söylemedim, iftira atmadım. Yarın Allah’ın huzurunda büyük mahkeme de var. Kimse gelip de bana ‘yalan söylüyorsun’ diyemez. Adaletinize güveniyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ersin K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 5 yıl hapis cezası verdi.
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