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29 Nisan 2018 Pazar 16:09

Mehmet Adıgüzel: “ Milletimizin hizmetkârı olmak için yola çıktık”

Kayseri Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Adıgüzel 27’nci dönemde AK Parti Milletvekiliiği aday adaylığı için başvuruda bulundu.Mehmet Adıgüzel, Kayseri AK Parti İl Başkanlığına gelerek burada adaylık için gerekli belgeleri teslim etti. Başkan...

Mehmet Adıgüzel: ' Milletimizin hizmetkârı olmak için yola çıktık”
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Kayseri Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Adıgüzel 27’nci dönemde AK Parti Milletvekiliiği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Mehmet Adıgüzel, Kayseri AK Parti İl Başkanlığına gelerek burada adaylık için gerekli belgeleri teslim etti. Başkan Adıgüzel, 2011 yılındaki seçimlerde aday olduğunu fakat o zaman kısmet olmadığını, 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olabilmek için tekrar adaylık başvurusu yaptığını söyledi. Adıgüzel: “AK Partinin kurulduğu ilk yıllardan beri bu partinin bir neferi olarak başladık.2011 yılında Genel Başkanımız tarafından 9. Sıradan aday gösterilmiştik. O dönem ki seçimlerde kısmet olmadı. 24 Haziran 2018 yılında yapılacak olan seçimlerde yine adaylık başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Partimizin ve milletimizin hizmetkârı olarak yola çıktık. İnşallah Rabbim mahcup ettirmesin” dedi.
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