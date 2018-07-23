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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:30

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan Prof. Dr. Muhammet Güven’e Kutlama

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Prof. Dr. Muhammet Güven'e Kutlama
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Atanmasından dolayı yayınlamış olduğunu mesaj ile şahsı ve Kayserililer adına tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ın mesajı:

"Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven beyefendiyi yeni görevinden dolayı tebrik ederim. 13 Ocak 2016’da Erciyes Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Muhammet Güven ile birlikte birçok projeyi belediye-üniversite işbirliği içerisinde beraber gerçekleştirdik. Kendisi ile çalışmaktan büyük gurur duyduğumuz değerli hocamızın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak ülkemize büyük hizmetler sunacağına inanıyorum. Bu önemli vazifesinde kedilerine muvaffakiyetler dilerim"
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