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26 Nisan 2018 Perşembe 17:19

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nden şehitlik ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’Kara Şehitlerini Anma Gününde’ Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince etkinlik düzenlendiğini söyledi.Kara Şehitleri Anma Etkinliğinin Kartal Kavşağındaki Şehitlik Anıtı ziyaret ile başladığını...

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nden şehitlik ziyareti
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’Kara Şehitlerini Anma Gününde’ Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Kara Şehitleri Anma Etkinliğinin Kartal Kavşağındaki Şehitlik Anıtı ziyaret ile başladığını ve her şehit mezarına birer karanfil bırakıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, vatanımızın bağımsızlığı ve kurtuluşu için cephelerde düşmanla çarpışarak binlerce vatan evladının şehit düştüğünü ve bizlerin, onların şehadeti sayesinde bugün vatanımızda hür ve bağımsız olarak yaşadığımızı kaydetti. Çocuk Meclisi Üyeleri Şehitlik Mezarlığında dua okuduktan sonra; “Bu vatan uğruna şehit olanların sayesinde bugün rahatça ve özgürce yaşamaktayız. Hayatını feda eden şehitlerimizi en azından hatırlamak bizim borcumuzdur. Türk Gençliği olarak bizlere bu günleri sağlayan ve bu uğurda hayatını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Onlara kendi hayatlarını feda ettikleri değerler uğrunda gerektiğinde her zaman ve her durumda bizlerinde hayatımızı seve seve feda edeceğimiz konusunda söz veriyoruz” dedi.

Çocuk Meclisi üyeleri, Kara Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile şehit ailelerini de ziyaret edeceklerini kaydetti.
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