Melikgazi Belediyesi istihdama destek sağlıyor

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Kursları çerçevesinde yine bir ilke imza atarak 3 boyutlu grafik animasyon kursu açıyor.Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek kurs için başvurular devam...

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Kursları çerçevesinde yine bir ilke imza atarak 3 boyutlu grafik animasyon kursu açıyor.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek kurs için başvurular devam ediyor. Teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere çizim, boyutlama, tasarım, açılışı çizim ve animasyon ile tanıtım gibi konularda eğitim verileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’ndan mezun olduktan sonra kursiyerlerin basın ve reklam ajanslarında, basım ve matbaa işlerinde çalışma imkânı bulabileceklerini bildirdi.

3 boyutlu grafik animasyon kursunda kursiyerlerin eğitim boyunca bilgisayar destekli eğitim göreceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer reklam tasarım ve grafiker çalışan olarak çalışma hayatında görev alabileceklerini amaçlıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.