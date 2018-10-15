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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:53

Melikgazi Belediyesinde ihale

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile 7 konut , 3 bağ ve sayfiye arsaların ihale ile satılacağını bildirdi.Akaryakıt Servis istasyonu ve diğer arsalar,...

Melikgazi Belediyesinde ihale
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile 7 konut , 3 bağ ve sayfiye arsaların ihale ile satılacağını bildirdi.

Akaryakıt Servis istasyonu ve diğer arsalar, ihale ile 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00’de satışa sunulacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde yer alan Akaryakıt ve Servis istasyonu arsası daha satışa sunulmadan birçok firma ve kişi tarafından aranılarak bilgi alındı. Bu da gösteriyor ki Akaryakıt istasyonunun yoğun müşterisi olacak. Çünkü hem alanı hem mevkisi hem de Akaryakıt ile Servis İstasyonu olması cazibesini artırıyor. Bölgenin ayrıca gelişime açık olması ve her geçen gün yeni binaların yapılması akaryakıt istasyonuna talebi artıracaktır. Ayrıca 5 ayrı bölge de yer alan 7 konut ile 3 bağ ve sayfiye arsası da satışa çıkarıldı” dedi.

2929 m alanlı akaryakıt ve servis istasyon arsanın 2 milyon muhammen bedelli satışa başlanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu satış ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
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