Melikgazi Belediyesi’nde Plan ve Proje Müdürlüğü toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, imar planlama revizyonları ve yeni çıkarılan planlı alanların yönetmeliğe uygunluğu konusunda Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları ile toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun yüzde 50’sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Bu çalışmalar her zaman referans gösteriliyor. Bugün Gültepe, Köşk, Yenimahalle, Yıldırım Beyazıt, Keykubat gibi semtlerde çok katlı modern binaları yükseliyor ise bu imar planlamasının tam ve eksiksiz uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bugün ise Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları ile yaptığımız toplantı da imar planlı revizyonu, kat yükseklikleri, emsal uygulama alanları gibi konuları adeta masaya yatırarak detaylı olarak bir yol haritası çizdik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yine referans olma özelliğimiz ile çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu sözlerine ekledi.