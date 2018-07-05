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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:02

Melikgazi Belediyesi’nde temizlik hizmetlerinde koordinasyon toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içerisinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün planlama ve koordinasyon toplantısının yapılarak geri dönüşüm, genel temizlik, cami temizleme ekibi, parkların temizliği ve lavaboların...

Melikgazi Belediyesi'nde temizlik hizmetlerinde koordinasyon toplantısı yapıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içerisinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün planlama ve koordinasyon toplantısının yapılarak geri dönüşüm, genel temizlik, cami temizleme ekibi, parkların temizliği ve lavaboların temizliği gibi konuların detaylı olarak görüşüldüğünü söyledi.

Kayseri merkez yerleşiminde 5 ilçe bulunduğunu bu merkez nüfusunun yarısının sadece Melikgazi’de ikamet ettiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da arttığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Şehirlerde en önemli unsur temizliktir. Temizlik ekibi çalışmaması halinde cadde ve sokaklarda gün içerisinde çöp birikintileri oluşmaktadır. Bunun oluşturacağı sağlık sorunları tahmin bile edilemez. Bunun için Melikgazi Belediyesi olarak 410 çalışan ve 95 çeşitli araç ve ekipman ile 24 saat temizlik çalışması yapılmaktadır. Bu denli büyük bir temizlik çalışması için öncelikle planlama, koordinasyon ve tecrübe çok önemlidir. Bu nedenle Temizlik Müdürlüğümüz ile bir araya gelerek brifing almaktayız. Melikgazi her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bir şehirdir. Kamu hizmeti süreklilik ister. Temizlik hizmetinin bayramı, tatili ve mazereti olmaz. Üstelik yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarında nüfus artmaktadır” dedi.

Şehir geneli çöp toplama çalışmasında Melikgazi Belediyesi’nin referans belediye olarak gösterildiğini ve Melikgazi temizlik ekibine çevre temizliği hakkında çeşitli kurslar verdiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmetin yerinde ve zamanında verilmesi ilkesi ile 7/24 saat esasına dayalı olarak hizmet sunduklarını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin örnek ve referans belediye olmasında en büyük etkenin çalışmaların daha önce planlanmasından ve düzenli olarak hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesinden kaynaklandığını, bu açıdan 2018 yılı yaz sezonu genel temizlik çalışmaları için toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.
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