Melikgazi Belediyesinden bir camii daha

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile inşa edilecek olan “H.Mustafa Satır-Bozgedik Camiisinin” 18 Ekim 2018 günü Saat: 14.00’de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile inşa edilecek olan “H.Mustafa Satır-Bozgedik Camiisinin” 18 Ekim 2018 günü Saat: 14.00’de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapılacak olan “H.Mustafa Satır- Bozgedik Camisinin” temel atma törenine hemşerilerini davet eden Başkan Büyükkılıç “Hayırsever Belediye ile Hayırsever hemşeri işbirliği neticesinde bir camimizin temelini daha atacağız. Küçükali mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenilenen ve gelişen, modernleşen, en önemlisi depreme dayanıklı konutlar ile güven veren bölgemizde camimizin temelini atacağız. “H.Mustafa Satır- Bozgedik Camisini” Kısa sürede de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:00’de temel atma törenine halkımızı davet ediyorum” dedi.

Küçükali Mahallesi, Kartal Bulvarı, Kale Sokak üzerinde yapımı gerçekleştirilecek “H.Mustafa Satır- Bozgedik Camisi” ile yine bir ibadethane hizmetinin yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.