Melikgazi Belediyesi’nden Kurban Kesim Kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında, küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açtıklarını söyledi.Kayseri ilinin ekonomisi, esnaf ve ticaret hacmi ile bir bölge şehir merkezi...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında, küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açtıklarını söyledi.

Kayseri ilinin ekonomisi, esnaf ve ticaret hacmi ile bir bölge şehir merkezi haline geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri artık bir bölge şehri ise bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesemi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açtık” diye konuştu.

3 grup halinde gerçekleştirilecek küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursunun 18.00 ile 22.00 saatleri arasında önce teorik ve sonrası uygulamalı olarak verileceğini açıklayan Büyükkılıç, “Küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kurslarının 3 ayrı grupta Necip Fazıl Kısakürek Sosyal tesislerinde verilecek” ifadesini kullandı. Başkan Büyükkılıç, kurslara katılmak isteyenlerin 0 352 252 13 33 no’lu telefonu arayabileceklerini sözlerine ekledi.