Melikgazi ilçesi seçmen listelerinin tarihi açıklandı

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Melikgazi ilçesinde seçmen listelerinin tarihi açıklandı.

Kayseri Valiliği yazılı açıklamasına göre, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Melikgazi 1. İlçe ve 2. İlçe muhtarlıklarında, seçmen listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü ve 2 Mayıs Cumartesi günleri arasında mesai saati saati bitimine kadar askıda kalacağı ifade edildi.