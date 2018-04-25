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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:04

Melikgazi’de arşivleme semineri

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde “Resmi Yazışma ve Arşivleme" konulu seminerin Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Araştırmacı Metin...

Melikgazi'de arşivleme semineri
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde “Resmi Yazışma ve Arşivleme" konulu seminerin Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Araştırmacı Metin Elbeyoğlu tarafından verildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde“Resmi Yazışma ve Arşivleme"konulu seminerin Araştırmacı Metin Elbeyoğlu tarafından birimlerin büro memurlarına uygulamalı, soru-cevap ve örnek evraklar üzerinden verildiğini kaydetti.

Devletin bir yazışma ve belge kurum olduğunu her iş ve işlemin mutlaka bir yazılı evrakı bulunması gerektiğini bu nedenle de “Resmi Yazışma ve Arşivleme" konusunun çok önemli olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Çalışanlarımıza yönelik olarak e-devlet sisteminde hizmette bütünlük ve uygunluk açısından sürekli eğitim seminerleri düzenliyoruz. Belediyemiz büro memurlarına yönelik Başbakanlık Görevlisi Metin Elbeyoğlu tarafından verilen seminer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemizin ortak bir projenin devamıdır. Kamu çalışanların daha bilgili, bilinçli ve tecrübeli birer kamu görevlisi olabilmeleri için belirli aralıklarla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Bu hizmet kalitesini artırdığı gibi hizmette bütünlük ve verimliliği artırır. Bugünkü konu özellikle yazışma kuralları ve arşivleme konularında direkt muhatap olan birimler için çok önemli olan memurlar için önemli idi. Soru cevap şeklinde verilen seminer de katılımcılar Metin Elbeyoğlu’nun slayt sunumu ile bilgilendirildi. Hem çalışanlar hem de sunan açısından son derece zevkli ve esprili bir ortamda seminer sonuçlandı. Ayrıca seminere iştirak eden çalışanlara birer sertifika verilecektir." dedi.

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde gerçekleştirilen seminerler dizisinin devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminere ilgiyi artıran konuşmacı Metin Elbeyoğlu’na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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