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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:27

Melikgazi’de Mahalle Muhtarlara İmar Barışı Anlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 81 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek 2018 yatırımları planlaması hakkında bilgiler verdi ve özelikle İMAR BARIŞI ile ilgili olarak sunum yapıldığını...

Melikgazi'de Mahalle Muhtarlara İmar Barışı Anlatıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 81 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek 2018 yatırımları planlaması hakkında bilgiler verdi ve özelikle İMAR BARIŞI ile ilgili olarak sunum yapıldığını söyledi.

Türkiye’de örnek ve referans gösterildiklerini bunda da mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi İlçesinin mahalle muhtarını bir araya getirerek iş görüşmesi yaptık hem mahalle planlamasını gerçekleştirdik hem de İMAR BARIŞI hakkında merak ettikleri, öğrenmek istedikleri konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdik. Mahalle muhtarlarımız ile sık sık bir araya gelerek her zaman mahalleleri hakkında istişarede bulunuyoruz. Melikgazi hizmet ve yatırımları her an her yerdedir. Mahaller arasında hizmet farkı yoktur. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır” dedi.

Mahalle muhtarları ise son günlerde en çok mahallelerde konuşulan ve merak edilen konunun İMAR BARIŞI olduğunu bu neden ile muhtarlar olarak bilgilendirilerek mahalle halkına yardımcı olmak istediklerini belirterek, Melikgazi belediye yetkililerinden bu konu da detaylı bilgiler aldıklarını kaydettiler.
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