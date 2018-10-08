KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:55

Melikgazi’de Sonbahar Ağaçlandırma ve Çimlendirme Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı sonbahar dönemi fidan dikim ile çimlendirme çalışmalarına devam ettiğini, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.2016 yılında ilçenin ağaçlandırılacak alanları...

Melikgazi'de Sonbahar Ağaçlandırma ve Çimlendirme Çalışmaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı sonbahar dönemi fidan dikim ile çimlendirme çalışmalarına devam ettiğini, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

2016 yılında ilçenin ağaçlandırılacak alanları tespit ederek planladıklarını ve planlama üzerinden çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Ekim ayında başlayan fidan dikim çalışmalarının Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini ve her gün fidan dikilecek alan ile miktarların planlandığını kaydetti.

TOKİ Bahçelievler Mahallesinde yer alan Kadir Has Bulvarı Ağaçlandırma alanında toplam 70 bin m2 alanda 7500 fidanı toprak ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ayrıca Kadir Has Bulvarında şu anda çimlendirme çalışmaların devam ettiğini kaydetti

İlçe genelinde yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parklarda kurulu bulunan alan içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortamlar oluşturduklarını sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku