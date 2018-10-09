KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:56

Melikgazi’den 13 Amatör Spor Kulübüne Nakdi Yardım

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardımı yapıldığını söyledi.Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 16 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç...

Melikgazi'den 13 Amatör Spor Kulübüne Nakdi Yardım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardımı yapıldığını söyledi.

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 16 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 16 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 184 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7’den 70’e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran Amatör Spor Kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile nakdi yardım yapılmıştır“ dedi.

13 ayrı futbol branşında faaliyet gösteren amatör spor kulübüne nakdi yardımın Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu talepleri ile alınan Meclis Kararınca yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin salon sporlarının merkezi ve sporcu ile spor adamlarının destekleyicisi olduğunu sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku