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11 Ekim 2018 Perşembe 09:42

Memorial Kayseri Onkoloji Cerrahi Bölümü’ne ünlü akademisyen

Memorial Kayseri Hastanesi, kadrosuna yine bir akademisyen doktor ekledi. Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Bölümü’nde yarı zamanlı olarak hasta kabulüne başladı.Onkolojik cerrahi uzmanıGenel Cerrahi Prof. Dr....

Memorial Kayseri Onkoloji Cerrahi Bölümü'ne ünlü akademisyen
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Memorial Kayseri Hastanesi, kadrosuna yine bir akademisyen doktor ekledi. Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Bölümü’nde yarı zamanlı olarak hasta kabulüne başladı.

Onkolojik cerrahi uzmanı

Genel Cerrahi Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, minimal invaziv cerrahi, sindirim sistemi kanser cerrahisi, karaciğer ve pankreas kanseri cerrahisi, obezite cerrahisi, reflü ve mide fıtığı cerrahisinde uluslararası alanda uygulanan yöntemlerle hizmet sunacak. Ayrıca Prof. Dr. Akyıldız, gastroenteroloji, proktoloji ve cerrahi onkolojideki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor.

Cleveland’da genel cerrahi eğitimi

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Hızır Akyıldız, 1998-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde genel cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. Dünyanın önde gelen hastanelerinden biri olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ohio eyaletindeki Cleveland Klinik’te 2009-2010 yılları arasında eğitim aldı. 2010 yılında doçent olan Akyıldız, 2012’de cerrahi onkoloji yan dal eğitimini tamamladı. Çok sayıda uluslararası yayını ve makalesi olan Prof. Dr. Hızır Akyıldız, 2015 yılında profesör unvanını aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hızır Akyıldız, Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yarı zamanlı olarak hizmet vermektedir.
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