Memur-Sen İl Temsilcisi Kalkan: “İdamı destekliyoruz”

Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, son günlerde meydana gelen ve toplumda tepkiye neden olan çocuk istismarı ve çocuk kayıp vakalarına karşı, idam isteğini desteklediklerini söyledi.Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Memur Sen hizmet binasında,...

Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, son günlerde meydana gelen ve toplumda tepkiye neden olan çocuk istismarı ve çocuk kayıp vakalarına karşı, idam isteğini desteklediklerini söyledi.

Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Memur Sen hizmet binasında, son günlerde meydana gelen çocuk kaçırma ve cinsel taciz olaylarına dair basın açıklaması yaptı. Muhafazakar bir sendika olarak, bazı vatandaşların söz konusu olaylardan sonra özellikle sosyal medyada sıkça dile getirdiği idam isteğini desteklediklerini belirten Kalkan, “Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği üzere suçsuz yere bir insanı öldüren kişiye verilecek olan ceza ölümdür. O nedenle muhafazakar bir sendika olarak idam cezasını destekleyeceğimizi ifade edebilirim” dedi.

8 yılda 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldı

TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldığını, 2016 yılında 11 bin 691 çocuğun da kayıp olarak bildirildiğini belirten Kalkan, “Kayıp bildirimi yapılan çocukların maalesef yüzde biri bulunamıyor. Dolayısıyla, kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakıaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir” diye konuştu.

Bütünlüklü bir eğitim tarzı benimsenmeli

Son günlerde meydana gelen menfur olayların ardından, ilk olarak katil zanlılarına ciddi cezalar verilmesini, ardından önleyici tedbirler alınmasını ve çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim şeklinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından, Basın Medya Enformasyon’a kadar ilgili tüm kamu kurumlarının, bu konuda çalışmalar yürüten STK’lar ve akademinin işbirliği içerisinde ortak adımlar atması ile mümkün olabilir.”

“Medyaya da önemli görevler düşüyor”

Öte yandan, söz konusu menfur olayların haberlere yansıtılma biçimlerinde medyaya da önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Kalkan, “Memur-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin kamu STK işbirliği ile etkin bir şekilde geliştirileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.