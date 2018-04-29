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29 Nisan 2018 Pazar 16:00

Memur-Senliler ağaç dikme etkinliğinde buluştu

Şair, yazar, mütefekkir ve MEMUR SEN’in kurucusu Mehmet Akif İnan adına Kocasinan Kızık Mahallesi mevkiinde beş yıl önce oluşturulan hatıra ormanına ağaç dikimi başladı. Kayseri’de faaliyet gösteren Memur Sen’e bağlı sendika üyelerinin...

Memur-Senliler ağaç dikme etkinliğinde buluştu
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Şair, yazar, mütefekkir ve MEMUR SEN’in kurucusu Mehmet Akif İnan adına Kocasinan Kızık Mahallesi mevkiinde beş yıl önce oluşturulan hatıra ormanına ağaç dikimi başladı. Kayseri’de faaliyet gösteren Memur Sen’e bağlı sendika üyelerinin katılımıyla ağaç dikme kampanyası büyük ilgi gördü.

Memur Sen Kayseri İl temsilcisi Aydın Kalkan, "Bizim medeniyetimiz ağaç medeniyetidir, ağaç güç demektir, temizlik demektir, ferahlık demektir. Biz de bu inançla Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan adına Kayseri’de hatıra ormanı oluşturduk. Her yıl binlerce üyemizin katılımıyla hatıra ormanımıza ağaç dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Kalkan, "Peygamber efendimiz kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizde bir ağaç varsa onu dikin buyurmaktadır. Biz yeşilin ve ağacın dostu insanlarız. Tüm üyelerimizin bir dikili ağacı olsun istiyoruz" dedi.

Ağaç dikme etkinliğine Diyanet Sen Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, Sağlık Sen Başkanı M. Faruk Doğan, Bem Bir Sen Başkanı Mehmet Karakaş, Bayındır Memur Sen Başkanı Ragıp Akkurt, Kültür Memur Sen Başkanı Mahmut Harmancı, Büro Memur Sen 1 ve 2 Nolu Şube Başkanları Talip Şahin, Muzaffer Göksu, Birlik Haber Sen Başkanı Koray Koca, TOÇ Bir Sen Başkanı Murat Kuzkale ve üyeler katıldı
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