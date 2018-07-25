KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:39

Mevlana Mahallesi yenileniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’nde yapılan yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar,“Mevlana Mahallemiz...

Mevlana Mahallesi yenileniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’nde yapılan yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar,“Mevlana Mahallemiz konumu açısından trafik yükü çok olan bir mahalledir. Yeni düzenlemelerle ve çalışmalarımızla birlikte mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu şekilde bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, teker teker tamamlamaya çalışıyoruz. Program dahilindetüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları devam edecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve hemşehrileriminmutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak içindir” dedi.

İncelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın hal hatırını sorup, gönüllerini aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku