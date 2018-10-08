Meysu Çocuk Kulübü’nde Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde 6-7 Ekim tarihleri arasında Hayvanları Koruma Günü’ne özel çocuk etkinliklerine, atölye çalışmalarına ve hayvanların ilginç yönlerini anlatan sergi çalışmasına yer verildi.

14:00-16:00 saatleri arasında Meysu Outlet 1. katta gerçekleşen atölye çalışmaları kapsamında çocuklar el becerileryle sokak hayvanları için mama ve su kabı yaptılar. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte Kayseri Hayvanları Koruma Derneği ( Kayhakder) özenle hazırlanan kaplar için kedi ve köpek mamalarının dağıtımını üstlendi. Çocuklara sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik ‘’Satın Alma Sahiplen’’ sloganıyla broşürler dağıtılırken hayvan sevgisi

ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca bugüne özel çocuklara geçici pati izi dövmeleri yapılırken etkinliğe katılan her çocuk için ’Hayvan Koruyucu’ isimli rozetler hediye edildi.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.